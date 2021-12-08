Hassa'da Şehit Ercan Can'ın adı okul kütüphanesine verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hassa'da Şehit Ercan Can'ın adı okul kütüphanesine verildi

Hassa'da Şehit Ercan Can'ın adı okul kütüphanesine verildi
AA / Burhan Ateş - Haberler | Güncel

Hassa ilçesinde, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ercan Can'ın adı Bademli İlkokulu'na kurulan kütüphaneye verildi.

Hassa ilçesinde, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ercan Can'ın adı Bademli İlkokulu'na kurulan kütüphaneye verildi.

Kütüphanenin açılışına Şehit Ercan Can'ın annesi Hatice ve babası Abdullah Can, Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin fotoğrafları ve öz geçmişinin de bulunduğu kütüphanede 300'den fazla kitap ile öğrencilere yönelik oyunlar yer alıyor.

Hassa'da Şehit Ercan Can'ın adı okul kütüphanesine verildi

Hassa'da Şehit Ercan Can'ın adı okul kütüphanesine verildi

Hassa'da Şehit Ercan Can'ın adı okul kütüphanesine verildi

Hassa'da Şehit Ercan Can'ın adı okul kütüphanesine verildi

İntihar eden iki asker, yıllar sonra şehit sayıldı

İntihar eden iki asker, yıllar sonra şehit sayıldı

AA / Burhan Ateş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title