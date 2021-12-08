Hassa'da Şehit Ercan Can'ın adı okul kütüphanesine verildi

Hassa ilçesinde, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ercan Can'ın adı Bademli İlkokulu'na kurulan kütüphaneye verildi.

Kütüphanenin açılışına Şehit Ercan Can'ın annesi Hatice ve babası Abdullah Can, Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin fotoğrafları ve öz geçmişinin de bulunduğu kütüphanede 300'den fazla kitap ile öğrencilere yönelik oyunlar yer alıyor.