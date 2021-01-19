Hassa'da maddi durumu olmayan aileler tespit ediliyor
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Hassa'da maddi durumu olmayan aileler tespit ediliyor

19.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:53
Hassa'da maddi durumu olmayan aileler tespit ediliyor

Hassa Kaymakamlığı ve ilçe belediyesince kentte maddi durumu iyi olmayan aileler tespit edilerek yardımlarda bulunuluyor.

Hassa Kaymakamlığı ve ilçe belediyesince kentte maddi durumu iyi olmayan aileler tespit edilerek yardımlarda bulunuluyor.

Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Karakaş, belirlenen aileler tek tek ziyaret ederek sorunlarını dinliyor ve ihtiyaçlarını tespit ediyor.

Korkmaz ve Karakaş, ziyaretlerinde çocuklara da çeşitli hediyeler veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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