Son dakika haberi... HASSA'DA İKİ AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI

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Gelen son dakika haberlerine göre HATAY'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, birbirine yakın iki bölgede orman yangını çıktı.

HATAY'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, birbirine yakın iki bölgede orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. İlçeye bağlı Akbez Gazel Uşağı Mahallesi kırsalı Amanos Dağları'ndan akşam saatlerinde alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkilileri bildirdi. Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, birbirine birkaç kilometre mesafede iki yangının olduğunu belirledi. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahale yapılamayan iki yangını söndürmek içip ekipler, karadan çalışma başlattı. Rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahale devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı