Haspam ne demektir? TDK anlamı nedir? Ne için kullanılır? Haspa ne demek?

Peki haspa kelimesinin kökeni nedir? Haspa kelimesinin kaç anlamı var? İşte TDK'ya göre haspa kelimenin anlamı ve kökeni hakkında detaylı bilgiler…

Günümüzde sık sık karşımıza çıkan kelimelerden haspa kelimesi nedir? Anlamı nelerdir? Kullansak da anlamını bilmediğimiz kelimeler çoktur. Haspa kelimesi de bu kelimelerden biridir. Peki haspa kelimesi nedir? Ne anlama gelir? TDK anlamı nedir?

HASPA NE DEMEKTİR? HASPAM NE DEMEK?

Eskiler sever haspam kelimesini"bak sen şu havalara", "büyümüş de küçülmüş", "sen kendini ne zannediyorsun yer cücesi!" anlamında bolca kullanmışlardır.

Bu tuhaf kelime, kaynağı olan Arapça'da "çakıl taşı" anlamına gelmektedir. Arapça'ya da, artık ölü bir dil olan Aramice'de "taş kırmak" anlamına gelen "???ab" kelimesinden geçmiştir.

TDK'YA GÖRE HASPA NE DEMEKTİR?

Haspa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, haspa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kızlara, kadınlara şaka veya alay yollu söylenen bir söz:

"Haspa orada rahat durmamış." Refik Halit Karay