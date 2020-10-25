HASDAL-KEMERBURGAZ YOLUNDA TERS YÖNDEN GİDEN ARAÇ ŞOKU
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HASDAL-KEMERBURGAZ YOLUNDA TERS YÖNDEN GİDEN ARAÇ ŞOKU

25.10.2020 15:24 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:24
HASDAL-KEMERBURGAZ YOLUNDA TERS YÖNDEN GİDEN ARAÇ ŞOKU

Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda ters yönden hızla giden otomobil sürücüsünün hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atarken, o anlar kameraya yansıdı.

Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda ters yönden hızla giden otomobil sürücüsünün hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atarken, o anlar kameraya yansıdı. 

D-020 Karayolunda dün gece saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Hasdal-Kemerburgaz yolunda bir otomobilin ters yöne girdiği görüldü. Ters yöne giriş nedeni belli olamayan otomobil bir süre böyle devam etti. Durumu gören diğer sürücüler otomobile araçlarının farlarıyla ve korna çalarak tepki gösterdi. Olayda şans eseri kaza yaşanmadı. 

TERS YÖNDE İLERLEDİĞİ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Ters yönden ilerleyen sürücüyü karşı yoldan giden bir başka sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde plakası bilinmeyen bir otomobil D-020 Karayolu Kemerburgaz mevkiinde ters yönden ilerliyor. Durumu fark eden diğer sürücüler araçlarının farları yakarak ve korna çalarak tepki gösteriyor.

Görüntü dökümü: ----------------

-Ters yönden giden araç 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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