Hasdal-Kemerburgaz yolu'nda TIR devrildi; Trafik durma noktasına geldi EYÜPSULTAN, Hasdal - Kemerburgaz Yolu'nda mıcır yüklü TIR devrildi.

EYÜPSULTAN, Hasdal Kemerburgaz Yolu'nda mıcır yüklü TIR devrildi. Kazada yaralanan olmazken Göktürk istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Hasdal Kemerburgaz yolu Göktürk istikametinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mıcır yüklü TIR, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. TIR'da bulunan mıcır yola döküldü. Kaza yaşandığını gören sürücüler ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken devrilen TIR'ı kaldırmak için çalışmalar başladı. Kazası nedeniyle Göktürk istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışını tek şeritten sağlandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA