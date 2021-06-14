Hasbulla Magomedov kimdir? Hasbulla Magomedov kaç yaşında? Magomedov sosyal medyada capslere konu oluyor!
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Hasbulla Magomedov kimdir? Hasbulla Magomedov kaç yaşında? Magomedov sosyal medyada capslere konu oluyor!

Hasbulla Magomedov kimdir? Hasbulla Magomedov kaç yaşında? Magomedov sosyal medyada capslere konu oluyor!
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Hasbulla Magomedov yaşıyla ve çektirdiği fotoğraflarla ilgi toplayan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal medyada dövüş görüntüleriyle gündeme gelen Hasbulla Magomedov ile araştırılan bir diğer isim ise Tacikistanlı şarkıcı Abduroziq oluyor. Sosyal medyanın meme isimlerinden biri olan Hasbulla Magomedov hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Hasbulla Magomedov kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sosyal medyada meme olan Hasbulla Magomedov, capslerde sık sık görülen isimlerden biri olmaya başladı. Cüce hastalığı olan Magomedov hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

HASBULLA MAGOMEDOV KİMDİR?

18 yaşında olan Hasbulla Magomedov, 2003 yılında Dağıstan'da dünyaya geldi. Son zamanlarda sosyal medyadaki videoları ve fotoğrafları ile ilgi çeken Magomedov, kısa sürede popüler oldu. Hasbulla Magomedov, lüks araçlara olan olan düşkünlüğüyle biliniyor.

Tam adı Hasbulla 'Hasbik' Magomedo olan Hasbulla Magomedov, 19 yaşındaki Tacikistanlı şarkıcı Abduroziq ile aralarında düzenlenen dövüşün ardından gündeme gelerek büyük merak topladı. Çekildiği ilginç fotoğraflarla da büyük ilgi toplayan Hasbulla Magomedov, sosyal medyanın meme karakterlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

TEPKİ TOPLAMIŞTI

18 yaşındaki TikTok fenomeni Hasbulla Magomedov ile 19 yaşındaki Tacikistanlı şarkıcı Abduroziq arasında düzenlenen dövüş yarışması büyük tepki toplamıştı. İstismar edildiği söylenen gençler hakkında araştırmalar da büyük hız kazandı.

92 cm boyundaki TikTok fenomeni Hasbulla 'Hasbik' Magomedov, 18 kilodur.

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Hasbulla Magomedov kimdir? Hasbulla Magomedov kaç yaşında? Magomedov sosyal medyada capslere konu oluyor! - Haberler
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