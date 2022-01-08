Hasar gören menfez yenilendi

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'a bağlı Sindelli ve Zeytinliova Mahalleleri arasında bulunan yolda taşıyıcı elemanları hasar gören ve özelliğini kaybetmiş durumda olan eski menfezi yıkarak yerine yenisi yaptı. Yeni yapılan menfez 3x5,70 metre olarak uygulanırken, yol güvenliği ve konforunun artırılması için de korkuluk ve dolgu çalışması da gerçekleştirildi.

Yollarda ulaşım kalitesini arttırmak ve vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hasan gören ve işlemini yerine getiremeyen menfezleri de yıkarak yerlerine yenilerini yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün il genelinde son yollarda yaşanan yoğun yağışlarda hasar gören ve sel, heyelan vb. sebeplerden kullanılamaz durumda olan menfezlerin yapım bakım ve onarımının derhal planlaması yönünde talimatları sonrasında harekete geçen Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı tespitler neticesinde Sindelli ve Zeytinliova Mahalleleri arasında kalan yolda bulunan menfez de taşıyıcı elemanlarının hasar görmesi ve özelliğini kaybetmesi nedeniyle yıkıldı. Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü'nce teknik incelemesi yapılıp, yağış debisine göre yeniden projelendirilen menfez, yeniden yapılarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Çalışmalar devam edecek

Çalışma hakkında bilgi veren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Yıkılan menfezin boyutları 2,5x5 metre iken yeni yapılan menfez 3x5,70 metre olarak uygulandı. Böylece suyun akıntısıyla taşınan ağaç dalları gibi menfezi tıkayıcı unsurları rahatlıkla menfez içinde geçerek tıkanıklığa yol açmayacak duruma getirdik. Ayrıca yol güvenliğinin sağlanması ve yolun konforunun artırılması için de korkuluk uygulaması ve dolgu çalışması da gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde, yollardaki ulaşım kalitesinin artırılması noktasında çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA