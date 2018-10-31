Hasar Gören Anaokulunun Öğrencileri Başka Binada Eğitime Başladı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde duvarlarında derin çatlaklar oluşması nedeniyle boşaltılan anaokulunun öğrencileri, başka bir binada eğitim öğretime yeniden başladı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde duvarlarında derin çatlaklar oluşması nedeniyle boşaltılan anaokulunun öğrencileri, başka bir binada eğitim öğretime yeniden başladı.
Esentepe Mahallesi'nde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu binasında hasar oluşması nedeniyle öğrencilerin, Mirza Çalışkan İlk ve Ortaokulu bahçesinde bulunan anaokulunda eğitim öğretim görmesine karar verilmişti.
Tahliye işlemleri tamamlanan anaokulu, bir günlük aranın ardından eğitim öğretime tekrar başladı.
Anaokulunda 2 idareci, 5 öğretmen ve 5 yardımcı personel ile 135 öğrenciye hizmet veriliyor.