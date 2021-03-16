Hasan Tunçlar olayı: TikTok canlı yayınında kızını istismar eden Hasan Tunçlar gözaltına alındı

TikTok'ta canlı yayın yaparken 15 yaşındaki kızını istismar eden Hasan Tunçlar sosyal medyadaki tepkiler üzerine gözaltına alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğun koruma altına alındığını duyurdu

Sosyal medya platformu TikTok bir kez daha taciz görüntüleriyle gündeme geldi. Hasan Tunçlar isimli hesaptan yapılan paylaşıma binlerce kişi tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımda Tunçlar'ın 15 yaşındaki kızını fiziksel olarak taciz ettiği görülüyor.

HASAN TUNÇLAR OLAYI DETAYLARI

Hasan Tunçlar isimli bir şahsın, sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden başlattığı canlı yayında çocuğunu istismara maruz bıraktı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hasan Tunçlar isimli şahsın sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden başlattığı canlı yayında çocuğunu istismara maruz bıraktığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında "Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Binlerce kişinin tepkisine neden olan paylaşım ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda;

"Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.