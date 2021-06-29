Hasan Subaşı kimdir? Hasan Subaşı kaç yaşında, nereli?

Hasan Subaşı, son günlerde en çok konuşulan konu olan Elmalı davası ile gündeme geldi. Antalya milletvekili Hasan Subaşı'nın gündeme gelmesiyle birlikte hayatı merak konusu oldu. Peki, Hasan Subaşı kimdir? Hasan Subaşı kaç yaşında, nereli?

Hasan Subaşı, son günlerde en çok konuşulan konu olan Elmalı davası ile gündeme geldi. Antalya milletvekili Hasan Subaşı'nın gündeme gelmesiyle birlikte hayatı merak konusu oldu. Peki, Hasan Subaşı kimdir? Hasan Subaşı kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

HASAN SUBAŞI KİMDİR?

Hasan Subaşı, 16 Şubat 1950 tarihinde Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğan Türk siyasetçidir.

Hasan Subaşı, Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1989 yılında Antalya Belediye Başkanı seçildi. Döneminde, Antalya'da 3030 Sayılı Kanuna göre Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı alt belediyeleri oluşturularak "Büyükşehir Belediyesi" kuruldu.

Büyükşehir belediyesi statüsü ile 1994 yılında yapılan ilk seçimde yeniden seçildi ve 1999 yılına kadar görev yaptı. 28 Mart 2004 Türkiye yerel seçimleri'nde DYP'den aday oldu ancak seçilemedi.

Evli ve iki çocuk babasıdır. 2018 genel seçimlerinde İYİ Parti'den Antalya milletvekili olarak meclise girdi.

HASAN SUBAŞI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hasan Subaşı, 1950 doğumlu olup 71 yaşında ve Antalyalıdır.