Rusya- Ukrayna savaşı patlak verince Hasan Mezarcı da ortaya çıktı, sözleri olay: Mesih geldi, buradayım

Refah Partisi'nden İstanbul Milletvekilliği yaptığı dönem Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri olan Hasan Mezarcı, 'irticai' görüşleri nedeniyle hapse girmiş, hapisten çıkınca da 'Mesih' olduğunu ilan etmişti. Mezarcı son olarak attığı bir tweet ile gündem oldu.

"MESİH'İN GELDİĞİ TÜM DÜNYAYA İLAN EDİLSİN"

Rusya'nın işgali altında olan Ukrayna hakkında paylaşım yapan Mezarcı, "'Mesih'in gelmesi için Armageddon savaşının olması gerekir' inancı, dünyayı kıyamet savaşına sürüklüyor! Dünya savaşları oldu, Mesih geldi! Mesih'in öğretisinde savaş yok, öldürmek yok. Çanlar çalınsın, selâlar okunsun; Mesih'in geldiği tüm dünyaya ilan edilsin. Mesih burada" diye konuştu.

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