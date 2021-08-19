Hasan Çetin görevi devraldı
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Hasan Çetin görevi devraldı

Hasan Çetin görevi devraldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üreticilerin oyları ile kongre de zafere ulaşan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin mazbatasını alarak görevine resmen başladı.

Üreticilerin oyları ile kongre de zafere ulaşan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin mazbatasını alarak görevine resmen başladı.

Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin Olağan Seçimli Genel Kurulunda üreticilerin oyunu alarak başkanlığa seçilen Hasan Çetin yapılan devir teslim töreninin ardından koltuğa oturdu. Tören sonrası başkan olarak ilk demecini veren genç Başkan Çetin Balıkesir'i hayvancılıkta üst sıralara taşıyacaklarını söyledi. Hasan Çetin, "Son iki yılda para kazanamadığımız bir yana alın terimizin karşılığını alamaz olduk. Maalesef biz üreticiler bu süreçte çok sahipsiz kaldık. Ne sesimizi duyan nede duyuran oldu. Balıkesir hayvancılığını hak ettiği noktaya getireceğiz. Ürteicinin hakkını savunmak sizlerin sesi olmak için başkanlık koltuğuna oturuyoruz. Yarından itibaren 25 yıllık başıboşluk, disiplinsizlik, vurdumduymazlık sona erecek. Vizyonlu yönetim şekli ile Balıkesir'i sığır yetiştiricili konusunda bir numara yapacağız. Projeleri hazır, birliğimize ait modern bir yönetim şekli ile daha iyi yerlere geleceğiz. Birliğimize yeni ve modern bir mandıra kazandıracağız, iyi bir gen havuzu oluşturacağız. Bu sayede daha verimli inek ve daha kaliteli düveler yetiştireceğiz." dedi. - BALIKESİR

Hasan Çetin görevi devraldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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