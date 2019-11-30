Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası
Hasan Akıncıoğlu'na İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası verilmesi Hasan Akıncıoğlu'nun konuşması ANTALYA - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve İspanya'nın Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve...
30.11.2019 20:08 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:10
Hasan Akıncıoğlu'na İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası verilmesi
Hasan Akıncıoğlu'nun konuşması ANTALYA - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve İspanya'nın Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyasıyla ödüllendirilmesi dolayısıyla Antalya'daki bir otelde tören düzenlendi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası