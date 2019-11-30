Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası
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Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası

Hasan Akıncıoğlu'na İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası verilmesi Hasan Akıncıoğlu'nun konuşması ANTALYA - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve İspanya'nın Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve...

30.11.2019 20:08 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:10
Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası

'na Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası verilmesi

Hasan Akıncıoğlu'nun konuşması - Yönetim Kurulu üyesi ve İspanya'nın Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyasıyla ödüllendirilmesi dolayısıyla Antalya'daki bir otelde tören düzenlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası
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