30.11.2019 20:08 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:10

Hasan Akıncıoğlu'na İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası verilmesi

Hasan Akıncıoğlu'nun konuşması ANTALYA - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve İspanya'nın Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyasıyla ödüllendirilmesi dolayısıyla Antalya'daki bir otelde tören düzenlendi.

Kaynak: AA