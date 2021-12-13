Harvard: Aşının uygulanma saati, antikor seviyesini etkiliyor - Haberler
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Harvard: Aşının uygulanma saati, antikor seviyesini etkiliyor

Harvard: Aşının uygulanma saati, antikor seviyesini etkiliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD'de Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ve Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarının, 2 bin 190 sağlık çalışanının aşılanmasına ilişkin yaptığı araştırmada öğleden sonra yapılan aşıların, sabah yapılanlara göre daha fazla antikor ürettiğini ifade etti.

ABD'de Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ve Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarının, 2 bin 190 sağlık çalışanının aşılanmasına ilişkin yaptığı araştırmada öğleden sonra yapılan aşıların, sabah yapılanlara göre daha fazla antikor ürettiğini ifade etti.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi resmi internet sitesinde yayımlanan makalede, "Yeni bir çalışmaya göre, SARS-CoV-2 aşısını sabaha kıyasla öğleden sonra alan kişilerde antikor düzeylerinin daha yüksek olduğu görüldü" denildi. Araştırmanın yazarlarından Prof. Elizabeth Klerman, "Gözlemsel çalışmamız, SARS-CoV-2 aşılamasının hangi saatte yapıldığının bağışıklık sisteminin nasıl etkilediğini gösterdi. Bu bulgular, aşının etkinliğini optimize etmemize olanak sağlayabilir" dedi.

İNGİLTERE'DEKİ 2 BİN 190 SAĞLIK ÇALIŞANI İNCELENDİ

Araştırma kapsamında İngiltere'de aşılanan 2 bin 190 sağlık çalışanının antikor verilerine bakıldı. Makalede, "Araştırmacılar, günün ilerleyen saatlerinde aşılananlar için antikor tepkilerinin genel olarak daha yüksek olduğunu buldu. Antikor yanıtları, Pfizer mRNA aşısı olanlarda, kadınlarda ve genç kişilerde, aşılamanın günün saatinin etkisine ek olarak daha yüksekti" denildi.


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