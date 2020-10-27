Harry Styles - Golden çevirisi | Harry Styles Golden lyrics, Harry Styles Golden şarkı sözleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Harry Styles - Golden çevirisi | Harry Styles Golden lyrics, Harry Styles Golden şarkı sözleri

27.10.2020 16:18 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:22
Harry Styles - Golden çevirisi | Harry Styles Golden lyrics, Harry Styles Golden şarkı sözleri

One Direction grubuyla adından söz ettirmeye başlayan Harry Styles Golden adlı şarkısını 2019 yılında piyasalara sürmüştü. Şarkıya yeni klip çekmesinin ardından şarkı yeniden gündeme geldi. Peki, Harry Styles Golden çevirisi ve şarkı sözleri nelerdir?

Harry Styles, Golden adlı parçasına klip çekti. Peki, Harry Styles Golden şarkı sözleri nelerdir?

HARRY STYLES GOLDEN LYRICS | HARRY STYLES ŞARKI SÖZLERİ

Hey!

Golden, golden, golden

As I open my eyes

Hold it, focus, hoping

Take me back to the light

I know you were way too bright for me

I'm hopeless, broken

So you wait for me in the sky

Browns my skin just right

You're so golden

You're so golden

I'm out of my head

And I know that you're scared

Because hearts get broken

I don't wanna be alone

I don't wanna be alone

When it ends

Don't wanna let you know

I don't wanna be alone

But I, I can feel it take a hold (I can feel it take a hold)

I can feel you take control (I can feel you take control)

Of who I am and all I've ever known

Loving you's the antidote

Golden

You're so golden

I don't wanna be alone

You're so golden

You're so golden

I'm out of my head

And I know that you're scared

Because hearts get broken

I know that you're scared

Because I'm so open

You're so golden

I don't wanna be alone

You're so golden

You're so golden

You're so golden

I'm out of my head

And I know that you're scared

Because hearts get broken

HARRY STYLES GOLDEN ÇEVİRİ

[Intro]

Hey!

[Verse 1]

Altın, altın, altından gözlerimi açtığımda

Dayan, odaklan, umut et, beni geri ışığa götür

Benim için çok parlak olduğunu biliyorum

Umutsuzum, kırgınım bu yüzden beni gökyüzünde bekle

Esmer derime doğru

Sen çok nadirsin

[Chorus]

Sen çok altındansın

Aklımın dışarısındayım ve korktuğunu biliyorum

Çünkü kalbin kırılıyor

[Verse 2]

Yalnız olmak istemiyorum

Bittiğinde yalnız kalmak istemiyorum

Bilmeni istemiyorum

Yalnız olmak istemiyorum

Ama beklediğini hissedebiliyorum (beklediğini hissedebiliyorum)

Kontrolü ele aldığını hissedebiliyorum (kontrolü ele aldığını hissedebiliyorum)

Kim olduğum ve bildiğim kadarıyla

Seni sevmek panzehir

Altından

[Chorus]

Sen altındansın

Yalnız olmak istemiyorum

Sen altındansın

Sen altındansın

Aklımın dışındayım ve korktuğunu biliyorum

Çünkü kalbin kırılıyor

[Bridge]

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

Korktuğunu biliyorum çünkü açığım

[Chorus]

Sen altındansın

Yalnız olmak istemiyorum

Sen altındansın

Sen altındansın

Sen altındansın

Aklımın dışındayım ve korktuğunu biliyorum

Çünkü kalbin kırılıyor

İlgili Haberler

Twice I Can't Stop Me lyrics | Twice I Can't Stop Me M/V şarkı sözleri, Twice I Can't Stop Me çeviri
Twice I Can't Stop Me lyrics | Twice I Can't Stop Me M/V şarkı sözleri, Twice I Can't Stop Me çeviri
Günah benim sözleri nelerdir? Sevilen şarkı Günah Benim Suç Benim şarkı sözleri nedir?
Günah benim sözleri nelerdir? Sevilen şarkı Günah Benim Suç Benim şarkı sözleri nedir?
Yaramızda kalsın sözleri nelerdir? Sevilen şarkı yaramızda kalsın şarkı sözleri nedir?
Yaramızda kalsın sözleri nelerdir? Sevilen şarkı yaramızda kalsın şarkı sözleri nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Fuat Oktay Osman Durmuş Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sevim Emre Hatice Çarpar Hakan Taşıyan Demet Özdemir
Spor Tisserand Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Hatay Patlama İskenderun Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Harry Styles - Golden çevirisi | Harry Styles Golden lyrics, Harry Styles Golden şarkı sözleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 16:22:31. #1.15#
title