Harry Styles - Golden çevirisi | Harry Styles Golden lyrics, Harry Styles Golden şarkı sözleri
One Direction grubuyla adından söz ettirmeye başlayan Harry Styles Golden adlı şarkısını 2019 yılında piyasalara sürmüştü. Şarkıya yeni klip çekmesinin ardından şarkı yeniden gündeme geldi. Peki, Harry Styles Golden çevirisi ve şarkı sözleri nelerdir?
Harry Styles, Golden adlı parçasına klip çekti. Peki, Harry Styles Golden şarkı sözleri nelerdir?
HARRY STYLES GOLDEN LYRICS | HARRY STYLES ŞARKI SÖZLERİ
Hey!
Golden, golden, golden
As I open my eyes
Hold it, focus, hoping
Take me back to the light
I know you were way too bright for me
I'm hopeless, broken
So you wait for me in the sky
Browns my skin just right
You're so golden
You're so golden
I'm out of my head
And I know that you're scared
Because hearts get broken
I don't wanna be alone
I don't wanna be alone
When it ends
Don't wanna let you know
I don't wanna be alone
But I, I can feel it take a hold (I can feel it take a hold)
I can feel you take control (I can feel you take control)
Of who I am and all I've ever known
Loving you's the antidote
Golden
You're so golden
I don't wanna be alone
You're so golden
You're so golden
I'm out of my head
And I know that you're scared
Because hearts get broken
I know that you're scared
Because I'm so open
You're so golden
I don't wanna be alone
You're so golden
You're so golden
You're so golden
I'm out of my head
And I know that you're scared
Because hearts get broken
HARRY STYLES GOLDEN ÇEVİRİ
[Intro]
Hey!
[Verse 1]
Altın, altın, altından gözlerimi açtığımda
Dayan, odaklan, umut et, beni geri ışığa götür
Benim için çok parlak olduğunu biliyorum
Umutsuzum, kırgınım bu yüzden beni gökyüzünde bekle
Esmer derime doğru
Sen çok nadirsin
[Chorus]
Sen çok altındansın
Aklımın dışarısındayım ve korktuğunu biliyorum
Çünkü kalbin kırılıyor
[Verse 2]
Yalnız olmak istemiyorum
Bittiğinde yalnız kalmak istemiyorum
Bilmeni istemiyorum
Yalnız olmak istemiyorum
Ama beklediğini hissedebiliyorum (beklediğini hissedebiliyorum)
Kontrolü ele aldığını hissedebiliyorum (kontrolü ele aldığını hissedebiliyorum)
Kim olduğum ve bildiğim kadarıyla
Seni sevmek panzehir
Altından
[Chorus]
Sen altındansın
Yalnız olmak istemiyorum
Sen altındansın
Sen altındansın
Aklımın dışındayım ve korktuğunu biliyorum
Çünkü kalbin kırılıyor
[Bridge]
(Golden, golden, golden, golden)
(Golden, golden, golden, golden)
(Golden, golden, golden, golden)
(Golden, golden, golden, golden)
(Golden, golden, golden, golden)
(Golden, golden, golden, golden)
(Golden, golden, golden, golden)
Korktuğunu biliyorum çünkü açığım
[Chorus]
Sen altındansın
Yalnız olmak istemiyorum
Sen altındansın
Sen altındansın
Sen altındansın
Aklımın dışındayım ve korktuğunu biliyorum
Çünkü kalbin kırılıyor