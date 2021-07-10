Harry Potter ve Zümrüdü Anka Yoldaşlığı filmi oyuncuları kim? Harry Potter ve Zümrüdü Anka Yoldaşlığı konusu, oyuncuları ve Harry Potter ve Zümrüdü An

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HARRY POTTER VE ZÜMRÜDÜ ANKA YOLDAŞLIĞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı"nda, beşinci öğretim yılı için Hogwarts'a dönen Harry, büyücü camiasının büyük çoğunluğunun onun kötü Lord Voldemort'la karşılaştığını inkar ederek, Lord Voldemort'un döndüğü haberine kulak tıkamayı tercih ettiklerini görür. Hogwarts'ın saygın müdürü Albus Dumbledore'un kendisinin konumunu zayıflatarak yerine geçmek için Voldemort'un döndüğü yalanını söylediğini düşünen Sihir Bakanı Cornelius Fudge, Dumbledore ve Hogwarts öğrencilerinin hareketlerinden haberdar olabilmek için okula yeni bir Karanlık Sanatlara Karşı Savunma öğretmeni atar. Ama Profesör Dolores Umbridge'in Bakanlıktan onaylı savunma büyüsü dersi onları ve tüm büyücü camiasını kendilerini tehdit eden karanlık güçlere karşı ne yazık ki savunmasız bırakır; bu yüzden, arkadaşları Hermione ve Ron'un teşviki üzerine, Harry konuya el atar. Kendilerine "Dumbledore'un Ordusu" adını veren küçük grupla buluşan Harry, onlara Karanlık Güçlere karşı nasıl savunacaklarını öğreterek, bu genç ve cesur büyücüleri kendilerini bekleyen olağanüstü savaşa hazırlar.

HARRY POTTER VE ZÜMRÜDÜ ANKA YOLDAŞLIĞI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: David Yates

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane

Tür: Fantastik, Drama

Yapım Yılı: 2007

Vizyon Tarihi : 10 Ağustos 2007 Cuma

Senaryo: Michael Goldenberg, J.K. Rowling