Harroui kim? Abdou Harroui kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Abdou Harroui mevkiisi ne?

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray taraftarlarını meraklandıran gelişme yaşandı. Abdou Harroui'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. Peki, Abdou Harroui kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Abdou Harroui mevkiisi ne? Harroui kimdir?