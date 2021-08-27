Harroui kim? Abdou Harroui kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Abdou Harroui mevkiisi ne?
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Harroui kim? Abdou Harroui kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Abdou Harroui mevkiisi ne?

Harroui kim? Abdou Harroui kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Abdou Harroui mevkiisi ne?
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Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray taraftarlarını meraklandıran gelişme yaşandı. Abdou Harroui'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. Peki, Abdou Harroui kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Abdou Harroui mevkiisi ne? Harroui kimdir?

Galatasaray'ın Abdou Harroui ile transfer görüşmelerine başlandığının iddia edilmesiyle transfer gündemi hareketlendi. Peki, Harroui kim? Abdou Harroui kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Abdou Harroui mevkiisi ne?

ABDOU HARROUİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Ocak 1998

Kaç yaşında: 23 yaşında

Nereli: Leiden, Hollanda Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Abdoulrahmane "Abdou" Harroui (d. 13 Ocak 1998), orta saha pozisyonunda oynayan Hollandalı futbolcudur. Eerste Divisie takımlarından Sparta Rotterdam'da forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

Harroui, 24 Şubat 2018'de Sparta Rotterdam için ilk maçına AZ'ye karşı çıktı.

ULUSLARARASI KARİYER

Hollanda'da doğan Harroui, Fas kökenlidir. Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında forma giymektedir Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Harroui kim? Abdou Harroui kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Abdou Harroui mevkiisi ne? - Haberler
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