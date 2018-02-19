Harran'da Şehitler İçin Mevlit Okundu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

AK Parti Harran ilçe teşkilatı tarafından Hazreti Yakup Camisi'nde düzenlenen programda, ilçede görevli tüm din görevlilerinin katılımıyla şehitler için mevlit okundu.

Mevlit sonunda İlçe Müftüsü Abdülhekim Öz, ülkenin birliği ve beraberliği için dua etti.

Mevlit programına Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, İlçe Jandarma Komutanı Murat Uyanık, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Tuna ve vatandaşlar katıldı.

Mevlidin ardından katılımcılara tatlı ikram edildi.