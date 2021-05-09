HARPUT, TAM KAPANMA GÜNLERİNDE SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
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HARPUT, TAM KAPANMA GÜNLERİNDE SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'daki tarihi Harput Mahallesi, tam kapanma günlerinde sessizliğe büründü.

ELAZIĞ'daki tarihi Harput Mahallesi, tam kapanma günlerinde sessizliğe büründü. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi'ne 2018'de alınan ve Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ile Osmanlı gibi medeniyetlerden kalma tarihi yapılarıyla açık hava müzesini andıran Elazığ'daki Harput, tam kapanma günlerinde sessizliğe büründü. Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan medeniyetler beşiği olarak tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Harput'ta mahalle sakinlerinin koronavirüs tedbirlerine uymasıyla sokak ve tarihi mekanlar boş kaldı.

Harput Mahalle muhtarı Zülküf Demirpolat, koronavirüs tedbirlerine uyduklarını ifade ederek, "Cıvıl cıvıl olan mahallemizde kimse yok. Harput'ta ramazan ayları başta olmak üzere vatandaşlar burada türbe, mezarlıkları ziyaret edip camilerde ibadetlerini yaptıktan sonra akşam iftarlarını açıp evlerine dönerlerdi. İnşallah önümüzdeki günlerde Harput yeniden cıvıl cıvıl dolar. Tekrar eski günlerine kavuşur diye temenni ediyoruz. El birliğiyle koronavirüsü yeneceğiz" dedi.

HARPUT, TAM KAPANMA GÜNLERİNDE SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
HARPUT, TAM KAPANMA GÜNLERİNDE SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
HARPUT, TAM KAPANMA GÜNLERİNDE SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
HARPUT, TAM KAPANMA GÜNLERİNDE SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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