Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Harika Avcı hakkında araştırmalar yapılıyor. Harika Avcı kimdir? Harika Avcı kaç yaşında, nereli? Harika Avcı hayatı ve biyografisi!

HARİKA AVCI KİMDİR?

Harika Avcı, 26 haziran 1965 yılında İzmir'de doğdu. Annesinin adı Sabriye Ocak'dır. İlk okulu bitirdikten sonra okumayı ortaokulda bırakır. 11 yaşında bir tütün fabrikasında işçi olarak annesi ile birlikte çalışmaya başlar.

O2Kısa bir zaman sonra "Gazinocu Nuri bey" gazinosunun reklam işleri için bir gün reklam ajansına telefon eder. Telefona çıkan sekreter Nermin'e, "Senin sesin ne kadar güzelmiş. Ajansa gelince tanışmak isterim," der. Nuri Bey de, tıpkı arkadaşı Ahmet Bey gibi Nermin'e iş teklif etmekte hiç tereddüt etmez. Birkaç gün sonra Nermin, gazinocu Nuri'yle tanıştırılır. Bir hafta sonra ismi gazinonun neon ışıklı tabelasındadır. Nermin artık 'Harika Avcı olmuştur.

Harika Avcı bir dönem 1980li yılların Türk Sineması'na damgasını vurdu ve bir çok film çevirdi. Ayrıca şarkı söylediği yıllarda 16 albüm çıkardı ve prodüktörlüğünü Neşe Karaböcek'in ve Gülden Karaböcek'in kocası olan 3 Kasım 2008'de vefat eden Atilla Alpsakarya yapmıştır.