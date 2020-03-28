Harem otogarından son otobüsler kalktı
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İstanbul Valisi, Harem

Harem otogarından son otobüsler kalktı

Harem otogarından son otobüsler kalktı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün saat 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu açıklamıştı.

28.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:33
Harem otogarından son otobüsler kalktı

Harem otogarından son otobüsler kalktı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün saat 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu açıklamıştı. Şehir dışına otobüs seyahatinin durdurulmasından hemen önce Harem otogarından şehir dışına gidecek son otobüsler yola çıktı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün toplanan pandemi kurulunun ardından açıklama yapmıştı. Vali Yerlikaya açıklamasında, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak; tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir" ifadelerine yer verdi. Alınan kararın ardından saat 17.00 itibariyle şehir dışına otobüs seyahati durduruldu. Otobüs seyahatlerinin durdurulmasıyla Üsküdar'daki Harem otogarından da şehir dışına gidecek son otobüsler yola çıktı. Ayrıca otogarın korona virüse karşı alınan önlemler nedeniyle daha boş olduğu görüldü.

Otobüsle yolculuk edecek olan bir vatandaş, "Mersin yolcusuyum. Mecburi ziyaret için geldim, babamı ziyaret ettikten sonra gidiyorum. Bu akşam da yola çıkacağım. Biletim 5'te" dedi.

Bir otobüste muavin olarak çalışan vatandaş, "Yolcular aralıklı oturuyorlar. İki koltuk arayla oturuyorlar" dedi.

Harem otogarından son otobüsler kalktı

Kaynak: İHA

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Harem otogarından son otobüsler kalktı

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