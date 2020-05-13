Hareketsizlik en çok bu hastalıkları vuruyor
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Hareketsizlik en çok bu hastalıkları vuruyor

Dr. Mert Dumantepe, hareketsizliğin en çok etkilediği hastalıkları anlattı, evde alınması gereken önlemlere yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Hareketsizlik en çok bu hastalıkları vuruyor
13.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:14

Evde almanız gereken 6 önlem

Covid-19 pandemisinin ülkemizi de etkisine aldığı iki aylık süreci geride bırakıp 'yeni normal'e geçiş yaptığımız bugünlerde, bulaş riskine karşı sosyal mesafeye dikkat etmek ve evde kalmak salgınla mücadelede şüphesiz kritik önem taşıyor. Ancak evde kaldığımız süreçte koronavirüs kadar tehlikeli bir sorun var ki; o da hareketsizlik! Acıbadem Altunizade Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mert Dumantepe "Koronavirüs salgını döneminde, sağlık tedbiri olarak evlerde kalıp enfeksiyon bulaşma riskini azaltıyoruz ancak evde kalmak; hareketsizliğe neden olabiliyor, bu da özellikle bazı hastalarda çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle evde hareketsizliğe karşı dikkat etmemiz gereken çok önemli kurallar var" diyor. Doç. Dr. Mert Dumantepe, hareketsizliğin en çok etkilediği hastalıkları anlattı, evde alınması gereken önlemlere yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Koronavirüs sürecinde hepimiz günlük alışkanlıklarımızdan uzakta bir hayat yaşıyoruz. Yüzyılın salgın hastalığının yüksek bulaş riskinden korunmada kritik önem taşıması nedeniyle ev odaklı yaşantımızda ise ister istemez daha az hareket ediyor, çoğunlukla hareketsiz kalıyoruz. Acıbadem Altunizade Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mert Dumantepe, evde hareketten uzak bir yaşantının korona kadarı ciddi başka hastalıklara neden olabildiğini belirtirken "Özellikle bazı hastalık gruplarına dahil bireylerin bu süreçte daha dikkatli olmaları gerekiyor. Kalp-damar hastalığı ile kas ve eklem hastalıkları olanlar başta olmak üzere hareketsizlik kronik hastalığı olanları da fazlasıyla etkileyebiliyor. Özellikle toplumda görülme sıklığına bağlı olarak diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, atardamar tıkanıklıkları ve kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olanların hareketsiz bir yaşam sürdürmeleri halinde hastalıklarının ilerlemesi ve hayati tehdit oluşturması kaçınılmaz" diyor. Nörolojik ve ortopedik problemleri olan hastaların da, doktorlarının belirlediği plan doğrultusunda egzersizlerini yapmalarının çok önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Mert Dumantepe şöyle konuşuyor: "Sağlıklı bireyler için de hareketsizlik ve sürekli oturmak en başta miyalji ve hemoroid gelişme riskini ortaya çıkarıyor. Çoğumuzun evden çalıştığı bu dönemde özellikle sigara içen, doğum kontrol hapı kullanan, 4-5 saat hiç kalkmadan masa başında oturan kişilerde derin ven trombozu yani toplardamar tıkanıklığı çok dikkat edilmesi gereken bir sorun."

Kaynak: Snob Magazin

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