Hareket Halindeki Kamyon, Çöken Yola Saplandı
GAZİANTEP'te yolda meydana gelen çökmeyle oluşan çukura sağ tekeri saplanan damperli kamyon vinçle kurtarıldı.
GAZİANTEP'te yolda meydana gelen çökmeyle oluşan çukura sağ tekeri saplanan damperli kamyon vinçle kurtarıldı.
Kaza, dün akşam Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Alparslan Türkeş Caddesi'nde ilerleyen İsmail Çelik yönetimindeki plakası alınamayan damperli boş kamyonun sağ tekeri, aniden çöken asfalt yolda oluşan çukura saplandı. Kazada sürücüsü Çelik yara almazken, kamyon vinçle saplandığı çukurdan çıkarıldı. İhbarla olay yerine gelen Karayolları Müdürlüğü ve belediye ekipleri, yolda oluşan çukuru doldurarak kapattı.
- Gaziantep