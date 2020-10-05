Hareket eden aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi
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Hareket eden aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi

05.10.2020 15:12 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:15

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki araç, kontrolsüz bir şekilde hareket etti. Trafikte ilerlerken durumu fark eden kamyonet sürücüsü, aracın önüne geçip duvara çarpmasını son anda önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi Eniz Sülün Caddesi'nde meydana gelen olayda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Şubesi'ne gelen 2 kişi, aracı park edip, fatura ödemek için içeriye girdi. Sürücüsünün el frenini çekmediği öne sürülen araç, bir süre sonra hareket edip, yolun karşısındaki duvara doğru gitmeye başladı.

SÜRÜCÜSÜZ GÖRDÜĞÜ ARACIN ÖNÜNE GEÇTİ

Bu sırada yoldan geçen bir kamyonet sürücüsü hareket eden araçta şoför bulunmadığını görünce aracından indi. Sürücü, aracın duvara çarpmasını engellemek için önüne geçerek durdurmaya çalıştı, çevreden gelenler de kendisine yardım etti. Araç, duvara çarpmaktan son anda durduruldu. O anlar, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı öğrenen araç sahibi ve yanındaki kişi koşarak, araçlarının yanına geldi.

Hareket eden aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi
Hareket eden aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi
Hareket eden aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi
Hareket eden aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi
Hareket eden aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi
Hareket eden aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şafak TAŞOYAR

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