Hardsuit Labs yeni projeler üzerinde çalışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hardsuit Labs yeni projeler üzerinde çalışıyor

03.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:38
Hardsuit Labs yeni projeler üzerinde çalışıyor

Hardsuit Labs, Vampire: The Masquarede - Bloodlines 2 oyununu duyurduğundan beri sıkıntılı bir geliştirme süreci yaşıyordu. Paradox tarafında ise bu süreç rahatsızlık gösterdi ve iş birliği bitmiş oldu. Hardsuit Labs bu yılan hikayesinin ardından yeniden güçlerini topladıklarını ve yeni projeler üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Hardsuit Labs, Vampire: The Masquarade - Bloodlines 2'nin geliştiriciliğinden alındıktan sonra oluşan tepkiler stüdyoda ayrılık haberlerini beraberinde getirdi.

HARDSUIT LABS'TEN YENİ PROJELER GELİYOR

Hardsuit Labs, GamesIndustry.biz'e yaptığı açıklamada, stüdyoda işten çıkarmaların yaşandığı doğrulandı. Az sayıda çalışanın işten çıkarıldığını belirten stüdyo, çıkarılan çalışanlara iş sağlamayadıkları gerekçesiyle yolları ayırma kararı aldıklarını açıkladı. Bu durumdan etkilenen çalışanların ise yeni yerlere yerleştirilmesi için gereken yardımında yapılacağı ifade edildi.

Vampire: The Masquerade - Bloodlnies 2 ile tüm ilişkisi bilen Hardsuit Labs, henüz duyulmamış birden fazla proje üzerinde çalışmaların ilerlediğini ve bu oyunlar hakkındaki detayları açıklamak için sabırsızlandıklarını açıkladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Zeki Müren Sezen Aksu Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Mustafa Yumlu Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hardsuit Labs yeni projeler üzerinde çalışıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 16:39:39. #1.16#
title