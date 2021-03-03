Hardsuit Labs yeni projeler üzerinde çalışıyor

Hardsuit Labs, Vampire: The Masquarede - Bloodlines 2 oyununu duyurduğundan beri sıkıntılı bir geliştirme süreci yaşıyordu. Paradox tarafında ise bu süreç rahatsızlık gösterdi ve iş birliği bitmiş oldu. Hardsuit Labs bu yılan hikayesinin ardından yeniden güçlerini topladıklarını ve yeni projeler üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Hardsuit Labs, Vampire: The Masquarade - Bloodlines 2'nin geliştiriciliğinden alındıktan sonra oluşan tepkiler stüdyoda ayrılık haberlerini beraberinde getirdi.

HARDSUIT LABS'TEN YENİ PROJELER GELİYOR

Hardsuit Labs, GamesIndustry.biz'e yaptığı açıklamada, stüdyoda işten çıkarmaların yaşandığı doğrulandı. Az sayıda çalışanın işten çıkarıldığını belirten stüdyo, çıkarılan çalışanlara iş sağlamayadıkları gerekçesiyle yolları ayırma kararı aldıklarını açıkladı. Bu durumdan etkilenen çalışanların ise yeni yerlere yerleştirilmesi için gereken yardımında yapılacağı ifade edildi.

Vampire: The Masquerade - Bloodlnies 2 ile tüm ilişkisi bilen Hardsuit Labs, henüz duyulmamış birden fazla proje üzerinde çalışmaların ilerlediğini ve bu oyunlar hakkındaki detayları açıklamak için sabırsızlandıklarını açıkladı.