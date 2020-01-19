Harbiyeli askeri öğrenci annesi Melek Çetinkaya'nın 'Adalet Yürüyüşü' engellendi, gözaltılar var

19.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:14

Ankara'da Güvenpark'ta düzenlenmesi planlanan "Adalet Yürüyüşü"nün organizatörlerinden Melek Çetinkaya ve yürüyüşe katılmak isteyen en az 14 kişi gözaltına alındı.



Öğleden sonra başlayacak etkinliği engellemek için polis sabah saatlerinden itibaren Güvenpark'ı kapatarak önlem almıştı. Euronews.com'da Görüntüle