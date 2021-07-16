Harbiye'de Simge ve Rubato rüzgarı

Simge ve Özer Arkun, Göksun Çavdar ile Eralp Görgün'den kurulu Rubato önceki akşam Harbiye Açıkhava sahnesinde müzikseverlerin karşısına çıktı.

Simge ve Özer Arkun, Göksun Çavdar ile Eralp Görgün'den kurulu Rubato önceki akşam Harbiye Açıkhava sahnesinde müzikseverlerin karşısına çıktı.

Simge'nin performansı ile başlayan konser Rubato ile devam etti. İkiliyi izlemeye gelenler hem eğlenceli hem de romantik saatler geçirdi.

Simge ve Rubato, Ercan Saatçi ile Ufuk Yıldırım bestesi "Sus", İbrahim Tatlıses klasiklerinden "Kal Benim İçin" ve Sezen Aksu şarkılarından "Ben de Yoluma Giderim" şarkılarında düet yaptı. Simge, sahnedeki dansıyla bolca alkış aldı.

Simge ve Rubato'yu izlemeye gelenler arasında Suzan Kardeş ve Gonca Vuslateri vardı. Vuslateri, "Size bayılıyorum" dedikten sonra sahneye çıkarak Sezen Aksu'yu taklit etti.

Kaynak: Hürriyet