Happiest Season Filmi
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“Happiest Season”, kız arkadaşına evlenme teklifi etmeyi planlayan genç bir kadına odaklanıyor. Kız arkadaşının ailesinin her yıl bir araya geldiği günü kafasına koyan kadının planları beklenmedik bir gelişmeyle altüst olur. Kız arkadaşının ailesi muhafazakardır ve kızlarının lezbiyen olduğundan haberleri yoktur.
Yönetmen: Clea DuVall
Senaryo: Clea DuVall, Mary Holland
Oyuncular: Mackenzie Davis, Kristen Stewart
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Happiest Season
Yapımcı Firma: Temple Hill Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 04.12.2020
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