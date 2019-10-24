Happiest Season Filmi

24.10.2019 09:58

“Happiest Season”, kız arkadaşına evlenme teklifi etmeyi planlayan genç bir kadına odaklanıyor. Kız arkadaşının ailesinin her yıl bir araya geldiği günü kafasına koyan kadının planları beklenmedik bir gelişmeyle altüst olur. Kız arkadaşının ailesi muhafazakardır ve kızlarının lezbiyen olduğundan haberleri yoktur.

Yönetmen: Clea DuVall

Senaryo: Clea DuVall, Mary Holland

Oyuncular: Mackenzie Davis, Kristen Stewart

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Happiest Season

Yapımcı Firma: Temple Hill Entertainment

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 04.12.2020



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Kaynak: InterSinema.com