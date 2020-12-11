Hanönü İlçe Müftülüğü görevine atanan Çelebi görevine başladı
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Hanönü İlçe Müftülüğü görevine atanan Çelebi görevine başladı

11.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:04
Hanönü İlçe Müftülüğü görevine atanan Çelebi görevine başladı

Hanönü İlçe Müftülüğü görevine atanan Ali Çelebi, yeni görevine başladı.

Hanönü İlçe Müftülüğü görevine atanan Ali Çelebi, yeni görevine başladı.

Hanönü İlçe Müftüsü Bayram Yılmaz'ın, Aydın ili Karacasu ilçe Müftülüğüne tayin olması nedeniyle boşalan Hanönü İlçe Müftülüğü görevine, Samsun Salıpazarı vaazı Ali Çelebi atandı. Hanönü'ne gelerek yeni görevine başlayan Çelebi, Hanönü'nün güzel bir ilçe olduğunu belirterek, "Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin doğum yeri olan Hanönü şirin bir ilçemiz. Halkımıza en iyi şekilde hizmet etmek için buradayız. İnşallah hep beraber, hayırlı işler yapacağız" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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