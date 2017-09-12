Hanönü'de "Tokat Tahta Baskı Kursu" Açılıyor

Hanönü Kadın Girişimcileri Derneği ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile Hanönü ilçesinde "Tokat Tahta Baskı Kursu" açılacak.



Hanönü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Acun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baskı kursunun önümüzdeki hafta başlayacağını belirtti.



İŞ-KUR kapsamında açılacak olan kursun 19 gün süreceğini dile getiren Acun, kursa 15 kursiyerin katılacağı söyledi.



Hanönü Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Zeynep Uçar ise, "Yazma, oyulmuş ağaç kalıplar kullanılarak, çeşitli boyalarla pamuklu bazen de ipek kumaşlar üzerine elle çizilip resmedilerek veya basılarak yapılan kumaş süsleme sanatıdır." dedi.