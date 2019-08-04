Hanönü'de forklift operatörü kursu

Hanönü Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan forklift operatörü kursu tamamlandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Acun, yaptığı açıklamada, ilçede yoğun talepler üzerine forklift operatörü kursu açtıklarını söyledi.

Kursa 22 kişinin katıldığını ifade eden Acun, Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde sınav yapıldığını ve bu sınavlarda başarılı olan 22 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığını belirtti.

Sınavda, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mesut Şeker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, usta öğretici Murat Durgut, öğretmenler Aziz Eker, İlhami Durmuş ve Zeynel Eskici görev yaptı.

Kaynak: AA