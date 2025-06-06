Hanımağa'nın Gelinleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hanımağa'nın Gelinleri filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Hanımağa'nın Gelinleri filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hanımağa'nın Gelinleri filmini izleyecek olanların merak ettiği Hanımağa'nın Gelinleri konusu nedir, Hanımağa'nın Gelinleri oyuncuları kimler ve Hanımağa'nın Gelinleri özeti gibi konuları inceliyoruz.

HANIMAĞA'NIN GELİNLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dilber Hanım Çanakkale'nin en zengin hanımağalarından biridir. Çocukları okumuş ve Çanakkale'den çıkmış olan Dilber hanım Kurban bayramını evlatları ile birlikte geçirmek ister tüm çocuklarını köye davet eder herkes bir işi bahane eder ve kimse gelmez. Dilber hanım üzüntüden hastalanır ve annesinin durumunu duyan bütün çocuklar çiftliğe getiri; ancak her çocuğun da kendine göre bir sırrı, sıkıntısı vardır. Dilber hanımbir yandan hastalığı ile bir yandan da çocuklarının sıkıntıları ile mücadele eder ancak her şeye rağmen bayramı zehir etmemek için hastalığını gizler. Artık son günlerinde oğlunun da mürüvvetini görmek isteyen Dilber gelin adayının define avcısı olduğunu düşünür; çünkü kız bir arkeologtur.

HANIMAĞA'NIN GELİNLERİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

İddialı kadrosuyla dikkat çeken filmde; Aslıhan Güner, Burak Serdar Şanal, Benian Dönmez, Sinan Çalışkanoğlu, Ferdi Sancar, Giray Altınok, Berfu Öngören, Güzide Arslan ve Cezmi Baskın gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

HANIMAĞA'NIN GELİNLERİ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Hanımağa'nın Gelinleri filminin çekimleri temmuz ayı boyunca Ayvalık Sural Çiftliğinde yapıldı. Hanımağa'nın Gelinleri filmi ise konu olarak Çanakkale'de geçse de çekimler Ayvalık'ta yapıldı .