Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
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Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, 19 yaş küçük eski sevgilisi tarafından tehdit edildiğini ve baskıya maruz kaldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Akkuş'un eski sevgilisi hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

30.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:53

Polislikten atıldıktan sonra çete kurup eğlence mekânlarını haraca bağladığı iddiasıyla mahkum olan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, eski erkek arkadaşı Fırat Şimşek'ten korunmak istediği için Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Akkuş, Fırat Şimşek'in ayrılığı kabul etmediğini bunun için sosyal medyada sahte hesaplar açarak Akkuş'un hesabnın eskort hesabı olduğuna dair paylaşımlar yaptığını öne sürdü.

MAHKEME RAHATSIZ ETMEMESİNE KARAR VERDİ

Sabah'ın haberine göre; talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, davalı Fırat Şimşek'in 3 ay süreyle mağdur Güniz Akkuş'a şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ikametine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

"HERKESE PAPATYA, SANA MERMİ"

Tedbir kararı aldırdıktan 3 gün sonra kendisine mesaj atan Şimşek'in huzur ve sükununu bozduğunu ileri süren Akkuş, savcılığa başvurdu. Akkuş, eski sevgilisinin 'Herkese papatya sana mermi' yazılı bir fotoğraf paylaştığını belirterek, "İnternet üzerinden sürekli bana gönderme yapıyor. Evimin yakınlarındaki trafik levhasının önünde fotoğraflar çekerek bana gönderiyor. Aramaması için engelliyorum ama yine de benim huzurumu bozuyor" diyerek şikayetçi oldu.

Akkuş'un ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınmak üzere tebliğ yapılan Şimşek, kendisinin İstanbul dışında yaşamaya başladığını bu sebeple bağlı olduğu şehirde ifade vermek istediğini beyan etti. Savcılık Akkuş tarafından sunulan görsellerde dava açmaya yeterli delil olduğunu belirtip, olayla ilgili iddianame düzenledi.

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Şahıs hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı

1 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede, Akkuş'un eski hakkında vermiş olduğu rahatsızlıklardan dolayı çok sayıda tedbir kararı aldırdığını ancak buna rağmen şüphelinin müştekiyi rahatsız etmeye devam ettiğini kaydedildi.

Akkuş tarafından sunulan delillerdeki mesajlar, yapmış olduğu paylaşımlar ve cep telefonu ile Şimşek'in genç kadını sürekli arayarak huzurunu bozduğu anlatılan iddianamede, Akkuş'un suçu işlediği ileri sürülen Şimşek'le uzlaşmak istemediği ifade edildi.

1 yıla kadar hapsi istenen Fırat Şimşek, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Haber Yorumları (5)
KURTULUŞ: ÖNCE SEVGİLİ TUT SONRA DA BIRAKIYORUM DE. NE YAPIYORSA SENİ SEVDİĞİNDEN YAPIYOR. ÖLÜMÜNE SEVİYOR DEMEK Kİ SENİ
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KURTULUŞ: SALIVERİN GÜCCÜK ENİŞTEYİ. BUNUN HAKKINDAN ANCA O GELİR
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ATIP TUTUYORDU: Eeeee ne oldu şaka mısınız
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500
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