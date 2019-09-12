Hanife Gürdal, "Tenhada yaptıklarınızı toplumda kınamayın" diyerek bikinili fotoğrafını paylaştı

12.09.2019 09:22

Uzun bir dönem izdivaç programlarında yer alan ve sonrası başörtüsünü çıkarmasıyla gündemden düşmeyen Hanife Gürdal, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bikinili pozuyla herkesi şaşırttı. Gelen eleştirilere aldırış etmeyen Hanife, bir bikinili pozunu daha paylaştı.

"TENHADA YAPTIKLARINIZI TOPLUMDA KINAMAYIN"

Bikinili fotoğrafından dolayı eleştiri yağmuruna tutulan Gürdal, dün yeni bir bikinili pozunu paylaşarak kendisine kötü yorum yapanlara gönderme yaptı. Hanife, arkası dönük bir şekilde verdiği bikinili pozunu "Tenhada yaptıklarınızı toplumda kınamayın" notuyla paylaştı.

"NEYİ KANITLAMAYA ÇALIŞIYORSUN"

Başörtüsünü açtıktan sonra yaptığı paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettiren Hanife Gürdal'ı eleştiren bir kullanıcı "Neyi kanıtlamaya çalıştığını anlayamadım" yorumunu yaptı.