Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaştı
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Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaştı

Geçtiğimiz ay fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturan Hanife Gürdal, Instagram hesabının hikayeler kısmından düğün davetiyesini paylaştı. Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz çifti, 2 Şubat'ta İzmir Torbalı'da dünyaevine girecek.

29.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:51
Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaştı

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran ve sonrasında başörtüsünü açtığı için günlerce konuşulan , geçtiğimiz ay fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturdu.

Ani bir kararla nikah masasına oturduktan günler sonra eşi ile olan tüm fotoğraflarını silen ve sonrasında imalı paylaşımlar yapan Hanife'nin eşi ile ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde kendi fotoğrafını paylaşarak düğün müjdesi veren Hanife Gürdal, bu kez düğün davetiyesini sosyal medya hesabından paylaştı.

DÜĞÜN DAVETİYESİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

Hanife Gürdal, Instagram hesabının hikayeler kısmından düğün davetiyesini paylaştı. Gürdal ve Ayvaz çifti,2 Şubat'ta İzmir'in Torbalı ilçesinde dünyaevine girecek.


Haber Videosu

: Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaştı
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