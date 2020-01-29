Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaştı
Geçtiğimiz ay fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturan Hanife Gürdal, Instagram hesabının hikayeler kısmından düğün davetiyesini paylaştı. Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz çifti, 2 Şubat'ta İzmir Torbalı'da dünyaevine girecek.
Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran ve sonrasında başörtüsünü açtığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, geçtiğimiz ay fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturdu.
Ani bir kararla nikah masasına oturduktan günler sonra eşi ile olan tüm fotoğraflarını silen ve sonrasında imalı paylaşımlar yapan Hanife'nin eşi ile ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde kendi fotoğrafını paylaşarak düğün müjdesi veren Hanife Gürdal, bu kez düğün davetiyesini sosyal medya hesabından paylaştı.
DÜĞÜN DAVETİYESİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI
Hanife Gürdal, Instagram hesabının hikayeler kısmından düğün davetiyesini paylaştı. Gürdal ve Ayvaz çifti,2 Şubat'ta İzmir'in Torbalı ilçesinde dünyaevine girecek.
Haber Videosu: Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaştı
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sakaryanın delisi evde kalmışCevap Yaz Yayından Kaldır
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SAKARYALI HATUN SEN NE AYAKSIN HERGÜN BURDASINCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah hidayet versinCevap Yaz Yayından Kaldır
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iki gün sonrada boşanıyoruz haberini yaparlar aha reklam sana :):))))bırakın bu işleri halkımıza faydalı olalım.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bamuk prensssCevap Yaz Yayından Kaldır
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lan bunlar evlenmemişmiydiCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Ben seni sevmiyim.2 Yayından Kaldır
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Benden uzak ol, senden iğreniyorum serdivanlı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Seni seviyorum necla.:))))1 Yayından Kaldır
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Serdivanlı, benim ağzımdan yok 90 kiloyum yok 60cm im gibi saçma sapan yorumlar yazma!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır