Hanife Gürdal, hamilelik iddialarını video paylaşarak tiye aldı
Apar topar nikah masasına oturduğu için hakkında hamilelik iddiaları ortaya atılan fenomen Hanife Gürdal, Instagram hesabından video çekerek iddialarını tiye aldı. Gürdal'ın yaptığı espri ise eşini kızdırdı.
Zuhal Topal ve Esra Erol'un evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, bir süredir fotoğrafçılığını yapan Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturdu. Apar topar evlendiği için hamile olduğu söylenen Gürdal, iddialar hakkında ilk kez konuştu.
"EVLİLİK BİZİM İÇİN DE ANİ OLDU"
Hanife Gürdal'ın eşi önceki gün arabada çektiği videoda "Nikah ani oldu evet. Hanife İzmir'li ben Trabzon'luyum. İki yerde düğün yapmamız çok zor olacağı için nikahı İzmir'de düğünü de Trabzon'da yapmaya karar verdik. Evlilik bizim içinde çok ani oldu ama mükemmel bir düğün yapacağız" demişti. Kemal Ayvaz'ın "Nikah ani oldu" sözleri ise akıllara Hanife'nin hamile olabileceğini getirdi.
"BİR HAMİLELİK VAKASI YÜZÜNDEN EVLENDİK"
Birkaç gündür hamile olduğu iddiaları ortaya atılan Hanife Gürdal, dün akşam Instagram hesabından video paylaşarak konu hakkında sessizliğini bozdu. Eşiyle yolda yürürken video paylaşan Gürdal, "Uzun zamandır konuşuyordunuz; evet haklısınız, bir hamilelik vakası yüzünden evlendik. Kemal hamile." diyerek iddiaları tiye aldı. Eşinin esprisine sinirlenen Ayvaz ise "Valla vuracağım ağzına" diyerek tepki gösterdi.
Haber Videosu: Hanife Gürdal, hamilelik iddialarını video paylaşarak tiye aldı
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10 sene öncesine kadar varoşlarda sürünecek seviyedeki insanlar adam oldu, beyefendi diye anılması gereken insanlar ise varoş oldu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah akıl versinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hanife Allah belanı versinCevap Yaz 20 2 Yayından Kaldır
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YILLARDIR BU KÖYLÜ LÜLERİ DİNLEYİP AĞZIMIZI AÇTIK YA . . HELAL OLSUN BİZE. .Cevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
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adamın cevabına bak vurucam ağzına yakında şiddetli geçimsizlikten boşanma haberinizide alırız o kadar boş insanlarsınız kiCevap Yaz 30 1 Yayından Kaldır
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bu kadın örtülüydü şimdi göğüslerini görüyoruzCevap Yaz 31 1 Yayından Kaldır
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dur daha neler göreceğiz22 Yayından Kaldır
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KENAR MAHALLE DİLBERİ. EŞİDE TAM KENDİNE LAYIK AĞZINA VURURUM FALAN. HANZO. . .Cevap Yaz 31 1 Yayından Kaldır
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kim bu şehidin kızımı yoksa üniversiteyi birincilikle bitirmiş akamik bir kardeşimizmi. . . . . . . . . . . . .Cevap Yaz 26 3 Yayından Kaldır
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evet bu arkadaşımız nobeli aldı, yoksa niye gümdemizizi meşgul etsin ki dimi17 1 Yayından Kaldır