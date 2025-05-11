Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisinin ölümünden üç saat sonra yapılan otopsisinde vücuduna aldığı 23 bıçak darbesi sonucu kan kaybından öldüğü anlaşılmıştır. sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisinin ölümünden üç saat sonra yapılan otopsisinde vücuduna aldığı 23 bıçak darbesi sonucu kan kaybından öldüğü anlaşılmıştır.

HANGİSİNİN ÖLÜMÜNDEN ÜÇ SAAT SONRA YAPILAN OTOPSİSİNDE VÜCUDUNA ALDIĞI 23 BIÇAK DARBESİ SONUCU KAN KAYBINDAN ÖLDÜĞÜ ANLAŞILMIŞTIR?

A: Büyük İskender

B: Nizamülmülk

C: Jül Sezar

D: 1.Murad Hüdavendigar

Cevap : Açıklanıyor...