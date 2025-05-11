Hangisinin ölümünden üç saat sonra yapılan otopsisinde vücuduna aldığı 23 bıçak darbesi sonucu kan kaybından öldüğü anlaşılmıştır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisinin ölümünden üç saat sonra yapılan otopsisinde vücuduna aldığı 23 bıçak darbesi sonucu kan kaybından öldüğü anlaşılmıştır. sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisinin ölümünden üç saat sonra yapılan otopsisinde vücuduna aldığı 23 bıçak darbesi sonucu kan kaybından öldüğü anlaşılmıştır. sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisinin ölümünden üç saat sonra yapılan otopsisinde vücuduna aldığı 23 bıçak darbesi sonucu kan kaybından öldüğü anlaşılmıştır.
HANGİSİNİN ÖLÜMÜNDEN ÜÇ SAAT SONRA YAPILAN OTOPSİSİNDE VÜCUDUNA ALDIĞI 23 BIÇAK DARBESİ SONUCU KAN KAYBINDAN ÖLDÜĞÜ ANLAŞILMIŞTIR?
A: Büyük İskender
B: Nizamülmülk
C: Jül Sezar
D: 1.Murad Hüdavendigar
Cevap : Açıklanıyor...