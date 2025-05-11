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Hangisi vardır (Kim Milyoner Olmak İster)?

Hangisi vardır (Kim Milyoner Olmak İster)?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi vardır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi vardır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi vardır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ VARDIR?

A: Ay'da yürümüş Moon soyadlı biri

B: Nobel kazanmış Nobel soyadlı biri

C: ABD başkanı olmuş America adlı biri

D: Oscar kazanmış Oscar adlı biri

Cevap : Açıklanıyor...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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