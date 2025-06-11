Hangisi Türk futbolundaki "Dört Büyükler"in dördünde de forma giymiş iki futbolcudur? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Hangisi Türk futbolundaki "Dört Büyükler"in dördünde de forma giymiş iki futbolcudur? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

HANGİSİ TÜRK FUTBOLUNDAKİ "DÖRT BÜYÜKLER"İN DÖRDÜNDE DE FORMA GİYMİŞ İKİ FUTBOLCUDUR?

A: Egemen Korkmaz-Sergen Yalçın

B: Sergen Yalçın-Burak Yılmaz

C: Burak Yılmaz-Emre Aşık

D: Egemen Korkmaz-Saffet Sancaklı

Cevap :B