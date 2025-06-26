ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi, tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Nilgün Kasapbaşoğlu'nun Yeşilçam'da seslendirdiği karakterlerden biri değildir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HHangisi, TİYATRO, SİNEMA OYUNCUSU VE SESLENDİRME SANATÇISI NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU'NUN YEŞİLÇAM'DA SESLENDİRDİĞİ KARAKTERLERDEN BİRİ DEĞİLDİR?

A: Yumurcak

B: Sezercik

C: Ayşecik

D: Ömercik

Cevap : C

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA

Kim Milyoner Olmak İster?, yapımını Sera Film Services'in üstlendiği, 2 Ağustos 2011 tarihinden itibaren atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk televizyon yarışma programıdır. Günümüzde, Oktay Kaynarca tarafından sunulan yarışma programı, Pazar akşamları saat 20.00'de yayımlanmaktadır

Yarışmada toplam 13 soru yer alıyor.

13. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 5 Milyon TL.