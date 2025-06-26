ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi İzmir'in bir ilçesidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ İZMİR'İN BİR İLÇESİDİR?

A: Göztepe

B: Altay

C: Altınordu

D: Kiraz

Cevap: D