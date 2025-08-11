Hangisi İtalyan mutfağına özgü, sığır, dana, geyik veya balık etinden yapılan çiğ olarak servis edilen ve genelde aperatif olarak yenen bir yemektir?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında çıkan ilginç yemek sorusunun ardından gündeme geldi. İtalyan mutfağına özgü bu lezzet, çiğ etin ince dilimlenerek özel soslarla servis edilmesiyle hazırlanıyor.
Yarışmada, "İtalyan mutfağına özgü, sığır, dana, geyik veya balık etinden yapılan, çiğ olarak servis edilen ve genelde aperatif olarak yenen yemek hangisidir?" sorusu soruldu. İzleyiciler, bu sorunun cevabını merak ediyor. Peki, Hangisi İtalyan mutfağına özgü, sığır, dana, geyik veya balık etinden yapılan çiğ olarak servis edilen ve genelde aperatif olarak yenen bir yemektir? İşte cevabı...
HANGİSİ İTALYAN MUTFAĞINA ÖZGÜ SIĞIR, DANA, GEYİK VEYA BALIK ETİNDEN YAPILAN ÇİĞ OLARAK SERVİS EDİLEN VE GENELDE APERATİF OLARAK YENEN BİR YEMEKTİR?
A) Carpaccio
B) Risotto
C) Ratatouille
D) Fajita
DOĞRU CEVAP: A şıkkıdır.