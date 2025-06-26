Hangisi doğrudur (Akdeniz foku, ayı gillerdendir, Yulaf, baklagillerdendir, Dereotu, ıspanak gillerdendir, Katil balina, yunusgillerdendir)?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi doğrudur? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ DOĞRUDUR?

A: Akdeniz foku, ayıgillerdendir

B: Yulaf, baklagillerdendir

C: Dereotu, ispanakgillerdendir

D: Katil balina, yunusgillerdendir

Cevap: D