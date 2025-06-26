Hangisi doğrudur (Akdeniz foku, ayı gillerdendir, Yulaf, baklagillerdendir, Dereotu, ıspanak gillerdendir, Katil balina, yunusgillerdendir)?

Hangisi doğrudur (Akdeniz foku, ayı gillerdendir, Yulaf, baklagillerdendir, Dereotu, ıspanak gillerdendir, Katil balina, yunusgillerdendir)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi doğrudur? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi doğrudur?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi doğrudur? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ DOĞRUDUR?

A: Akdeniz foku, ayıgillerdendir

B: Yulaf, baklagillerdendir

C: Dereotu, ispanakgillerdendir

D: Katil balina, yunusgillerdendir

Cevap: D

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı

Korku filmi değil gerçek! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık

Hamaney'den Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
YKS çıkışı kızını çiçeklerle karşılayan baba: O dakika dünyalar benim oldu

YKS çıkışı kızına yaptığı kalplere dokunan süper baba konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.