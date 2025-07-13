ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi Yeşilçam filminde Adile Naşit nikâh masasına oturmamıştır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ YEŞİLÇAM FİLMİNDE ADİLE NAŞİT NİKÂH MASASINA OTURMAMIŞTIR?

A: Bizim Aile

C: Gülen Gözler

B: Neşeli Günler

D: Ah Nerede

Cevap : C