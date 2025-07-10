ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi Yeşilçam filminde Adile Naşit nikah masasına oturmamıştır?sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ YEŞİLÇAM FİLMİNDE ADİLE NAŞİT NİKAH MASASINA OTURMAMIŞTIR?

A: Bizim Aile

B: Neşeli Günler

C: Gülen Gözler

D: Ah Nerede

Cevap : C

YARIŞMACI ORHAN TAĞMAN HAKKINDA

Orhan Tağman 32 yaşında, Kayseri'de doğmuş ve Kayseri'de yaşıyor. Erciyes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi olan Orhan Bey, aynı zamanda çiftçilik yapıyor.