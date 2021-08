Hangi yemek ömrümüzü ne kadar etkiliyor? İşte dakikası dakikasına listesi

Michigan Üniversitesi'nden bilim insanları ilginç bir araştırmayı hayata geçirdi. Araştırmacılar, yiyeceklerin insan ömrüne ne kadar etki ettiğini hesapladı. Araştırmaya göre sosisli sandviç insan ömrünü 36 dakika kısaltırken, kola içildiği zaman bu sayı12,5 dakika kadar yükseliyor.

Yediğimiz yemeklerle sağlık durumumuz şüphesiz ki ilişkili. Ancak, hangi yemeğin ömrümüzü ne kadar etkilediğine dair daha önce çok az araştırma yapılmıştı. Michigan Üniversitesi'nden bilim insanları, bu açığı kapatmak için dikkat çeken bir araştırmaya imza attı.

Araştırmaya göre bir sosisli, insan ömrünü 36 dakika kısaltıyor.1 porsiyon kuruyemiş 26 dakika uzatırken, fıstık ezmeli reçelli sandviç ise ömrü 30 dakika uzatıyor. Hamburger ise 10 dakika kısaltırken, meyveler aynı sürede uzatıyor. Sağlık Beslenme Endeksi adı verilen yöntemle; yiyeceklerin, atıştırmalıkların etkisi hesaplanıyor. Bir yiyeceğin bir gramının sağlık yükünün hesaplanmasının ardından standart porsiyon boyutuna göre bir sonuç elde ediliyor.

İŞLENMİŞ ET, 27 DAKİKA ÇALIYOR

Araştırmanın yazarları bu yönteme şu örneği verdiler: "Her bir gram işlenmiş ette ortalama 0,45 dakika kaybediliyor. sosislinin içindeki 61 gramlık işlenmiş et 27 sağlıklı dakikanın kaybolmasına neden oluyor. Buna sodyum, trans yağ gibi risk faktörleri de eklenip çoklu doymamış yağ ve liflerin faydası da hesaba katıldıktan sonra ömürden 36 dakikanın kaybedildiği sonucuna vardık."

Diğer yandan araştırmacılar, her gıda maddesinin vücuda farklı katkısının olduğunu kişinin bu sebeple beslenme düzenini değiştirmesine gerek olmadığını belirtti.

KIRMIZI ET YERİNE KURUYEMİŞ ÖMRÜ UZATIYOR

Örneğin et tüketen birisi günlük kalorisinin yüzde 10'unu işlenmiş et yada kırmızı et yerine kuruyemiş, sebze veya meyve ile değiştirdiği takdirde ömrüne sağlıklı 48 dakika eklemiş olacak.

KOLA 12,5 DAKİKA ÇALIYOR

Nature'de çıkan araştırmada; gıdalar yalnızca insan sağlığına etki etmiyor aynı zamanda çevreyi de etkiliyor. Örneğin; besin değeri yüksek somon balığı çevresel etkileri sebebiyle, tüketiminin azaltılması gereken besinlerden. Kola ise ömrümüzden 12,5 dakika çalıyor.

Liste şöyle şekillendi:

Sosisli: 36 dakika kısaltıyor

Hamburger: 10 dakika kısaltıyor

Meyveler : 10 dakika uzatıyor

Kuruyemiş: Günlük yüzde 10 kaloride kuruyemiş 48 dakika uzatıyor

Kola: 12,5 dakika kısaltıyor

Somon balığı: Dakika yok, ömrü kısaltanlar arasında