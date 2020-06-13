Hangi yastık nasıl yıkanır? Yastıklar nasıl yıkanır?
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Hangi yastık nasıl yıkanır? Yastıklar nasıl yıkanır?

Yaşam kalitenizi artırmak için evinizdeki eşyaların sağlıklı ve temiz olması gerekiyor. Gece boyunca havasını içinize çektiğiniz yastıklar da doğru şekilde temizlenmeli ve hijyenik halde olmalıdır.

Hangi yastık nasıl yıkanır? Yastıklar nasıl yıkanır?
13.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:18

Yastıkların temizliğinde onların hangi türde odluğu göz önünde bulundurmalı ve yastığın kendi özelliğine göre temizlik yapmalısınız. Peki, hangi yastık nasıl yıkanır? Yastıklar nasıl yıkanır?

YASTIKLARIN YIKAMA KOŞULLARI

Kaz tüyü yastıklar: Doğal özelliği ve alerji önleyici yapısı ile sağlıklı bir tercih olan kaz tüyü yastıklar, bakımı iyi yapıldığında uzun ömürlü şekilde kullanılır. Kaz tüyü yastıklar 30 derece sıcaklıkta hassas programda yıkanabilir.

Hangi yastık nasıl yıkanır? Yastıklar nasıl yıkanır?

Pamuk yastıklar: Alerjik rahatsızlığı olan kişilerin tercih ettiği yastık türlerinden biri olan kaz tüyü yastıklar,30 derece sıcaklıkta hassas programda yıkanmalıdır.

Hangi yastık nasıl yıkanır? Yastıklar nasıl yıkanır?

Yün yastıklar: Bakımı biraz zor bir tür olan yün yastıklar, çok tavsiye edilen bir yastık türü değildir. Yün yastıkları yıkarken kısa süreli programda yıkamalısınız. Yünlülere özel deterjanla yıkamanız gereken bu yastıkları elde de yıkayabilirsiniz.

Hangi yastık nasıl yıkanır? Yastıklar nasıl yıkanır?

Elyaf yastıklar: Elyaf yastıklar normal yıkama ayarında yıkanmalıdır. Yastığın etiket bilgilerini kontrol ederek 40 derecede yıkama yapabilirsiniz.

Hangi yastık nasıl yıkanır? Yastıklar nasıl yıkanır?

Visco yastıklar: Visco yastıkları doğal sabun kullanarak yıkayın. Elinizde ovarak temizleyeceğiniz Visco yastıklar oldukça hassastır ve güneş ışınlarının geldiği ortamda kurutmaya dikkat etmelisiniz.

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