Hangi ülke ya da sektörün ne kadar karbondioksit saldığını ölçmek mümkün mü?
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Hangi ülke ya da sektörün ne kadar karbondioksit saldığını ölçmek mümkün mü?

İklim değişikliğinin gündeminde geniş yer tutan konuların başında ise karbondioksit oranındaki artış geliyor. Peki atmosfere salınan karbondioksidin doğal ya da insan kaynaklı olduğunu ayırt etmek mümkün mü? Kim, nerede, ne kadar karbondioksit gazı salıyor?

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Hangi ülke ya da sektörün ne kadar karbondioksit saldığını ölçmek mümkün mü?

Küresel ısınma, dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. İklim değişikliğinin gündeminde geniş yer tutan konuların başında ise karbondioksit oranındaki artış geliyor. Peki atmosfere salınan karbondioksidin doğal ya da insan kaynaklı olduğunu ayırt etmek mümkün mü? Kim, nerede, ne kadar karbondioksit gazı salıyor?


Rekorların yılı 2019


Copernicus iklim değişikliği servisinden gelen son verilere göre, 2019 şimdiye kadar rekorların kırıldığı bir yıl oldu. Geçtiğimiz ay sıcaklıklar sanayileşme öncesi seviyelere kıyasla ortalamanın 1,3 santigrat derece üzerinde seyretti ve en sıcak ekim olarak kayıtlara geçti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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