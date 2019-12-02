Hangi ülke ya da sektörün ne kadar karbondioksit saldığını ölçmek mümkün mü?

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Küresel ısınma, dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. İklim değişikliğinin gündeminde geniş yer tutan konuların başında ise karbondioksit oranındaki artış geliyor. Peki atmosfere salınan karbondioksidin doğal ya da insan kaynaklı olduğunu ayırt etmek mümkün mü? Kim, nerede, ne kadar karbondioksit gazı salıyor?



Rekorların yılı 2019



Copernicus iklim değişikliği servisinden gelen son verilere göre, 2019 şimdiye kadar rekorların kırıldığı bir yıl oldu. Geçtiğimiz ay sıcaklıklar sanayileşme öncesi seviyelere kıyasla ortalamanın 1,3 santigrat derece üzerinde seyretti ve en sıcak ekim olarak kayıtlara geçti. Euronews.com'da Görüntüle