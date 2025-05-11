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Hangi memurluklarda 35 yaş şartı olacak? Öğretmen, polis, doktor, asker, bekçi, ...yaş şartı kaç?

Hangi memurluklarda 35 yaş şartı olacak? Öğretmen, polis, doktor, asker, bekçi, ...yaş şartı kaç?
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TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavı sonucunda yapılacak alımlarda 35 yaş sınırı getirilen kanun teklifi görüşülecek.

TBMM, haftalık çalışmasına 13 Mayıs Salı günü başlayacak. Genel Kurul, Anayasa Mahkemesinin (AYM) iptal kararları doğrultusunda hazırlanan bazı kanunlar ile 375 sayılı KHK'de değişiklikler öngören kanun teklifini ele alacak.

MEMUR OLMAK İÇİN YAŞ SINIRI ARANACAK

Teklife göre, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

Yaş şartı aranacak meslek konusunda henüz detaylar netleşmedi?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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